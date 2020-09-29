Зарплаты, страховки, кальяны: что изменится с октября

С октября в России увеличатся на 3% зарплаты и пенсии, но не у всех. Если лопнет банк, в некоторых случаях можно будет получить страховое возмещение в размере 10 млн рублей. Кальяны в кафе и ресторанах окажутся под запретом. Радио Sputnik собрало все грядущие изменения.

Зарплаты и пенсии

С 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 3% — то есть на уровень инфляции. Речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также это коснется сотрудников федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей. Кроме того, на 3% увеличатся зарплаты судей, военнослужащих по контракту, бойцов Росгвардии , а также сотрудников ФСИН МВД , пожарных, таможенников и руководящего состава органов фельдъегерской связи.

Некоторые пенсионеры с 1 октября тоже получат прибавку. На 3% вырастут пенсии для тех, кто работал в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ. Увеличатся и выплаты для членов их семей.

Пособие по безработице

С 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта 2020 года, перестанут получать максимальный размер пособия по безработице. До пандемии они могли рассчитывать на выплаты в 1500 рублей в течение трех месяцев. Когда началась изоляция, пособие увеличилось до 12130 рублей. С октября бывшие ИП вновь будут получать по 1500 рублей.

Также "пандемийное" пособие больше не будут платить тем безработным россиянам, у которых после 1 марта истек срок выплаты пособий и которым его продлили в рамках антикризисных мер.

Трудовые книжки

До 31 октября у работодателей есть время, чтобы в письменной форме информировать каждого сотрудника о том, что трудовую книжку теперь можно вести в электронном виде. Работник имеет право выбрать, где он продолжит вести историю своей трудовой жизни — в Сети или на бумаге. Сообщить о своем решении в отдел кадров тоже нужно письменно — до 31 декабря.

Страховое возмещение по счетам

С 1 октября по ряду вкладов страховое возмещение увеличится с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей. Его выплачивают, если банк признан банкротом или ликвидирован.

Повышенная страховка будет действовать, если на счет вкладчика поступят деньги от продажи квартиры, дома или земли под ним, садового дома и других строений. Это же касается полученного наследства, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, денег, начисленных по решению суда, грантов в виде субсидий. Получить возмещение в повышенном размере можно будет, если страховой случай наступит не позднее трех месяцев с момента размещения средств на счете.

ОСАГО

При оформлении полиса ОСАГО с 1 октября нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Такой порядок работал до пандемии, затем его временно отменили из-за коронавирусных ограничений. Если автовладелец заключил договор ОСАГО, когда диагностическая карта не требовалась, теперь он обязан до 31 октября предъявить этот документ страховой компании.

Еще один важный момент. Если с 30 сентября по 31 октября водитель не предоставил диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра и попал в это время в ДТП, страховая компания, которая выплатила страховое возмещение пострадавшей стороне, может потребовать у автовладельца возместить эти деньги.

Упрощенное гражданство и отпечатки пальцев

Иностранцы, у которых есть совершеннолетние дети — граждане России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Раньше на него могли претендовать только люди пенсионного возраста. Теперь возраст родителей роли не играет.

Также всем желающим получить российское гражданство с 12 октября придется сдавать отпечатки пальцев, если они не сделали этого раньше.

Переплата по налогам

Раньше переплату по налогам можно было засчитать только в счет налога того же вида. Теперь если вы внесли лишние деньги, например, по федеральному налогу, то они могут пойти в пользу региональных или местных налогов. Если же нет недоимок по другим налогам, а переплата есть, ее могут вернуть налогоплательщику.

Маркировка духов и фотоаппаратов

Парфюмерия, а также фотоаппараты, фотовспышки и другие фототовары с 1 октября подлежат обязательной маркировке. Теперь их можно будет проверить в приложении "Честный знак". Маркировку должны будут наносить производители и импортеры, а продавцам и посредникам потребуется оборудование для их считывания. Без таких отличительных знаков эти товары продавать будет нельзя.

Ломбарды

С 12 октября ломбарды будут работать по-новому. Во-первых, не смогут давать займы на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи. Если заложенный предмет не востребован и стоит дороже 300 тысяч рублей, его можно будет продать только на открытых торгах. Ломбарды смогут открываться в 8:00 и закрываться в 23:00. То есть рабочий день станет дольше на три часа.

Кальяны, goodbye

С 30 октября нельзя будет курить кальяны в ресторанах и кафе, а также потреблять продукцию, содержащую никотин. Также кальяны, вейпы и снюсы приравняли к табачной продукции. Соответственно, на них распространяются все ограничения и штрафы, которые предусмотрены антитабачным законом в отношении тех, кто курит сигареты.