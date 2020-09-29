Молодые самозанятые получат новую льготу

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет. Число зарегистрированных самозанятых в России сейчас превышает один миллион человек.