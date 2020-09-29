Молодые самозанятые получат новую льготу

"Молодым людям в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве плательщиков налога на профессиональный доход с 1 января 2021 года, будет предоставлена дополнительная налоговая льгота – налоговый вычет, установленный для всех самозанятых в размере 10 000 рублей, будет увеличен для них на 12 130 рублей и составит суммарно 22 130 рублей. Мера поддержки для молодых предпринимателей будет действовать с 2021 года", — говорится в сообщении.
"Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня – это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный "налоговый капитал" станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране", – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.