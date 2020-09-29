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Накопительную часть пенсии предложили отменить 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Накопительную часть пенсии предложили отменить
Фото: ПГ
Федерация независимых профсоюзов России в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину предложила отменить накопительную часть пенсии. Текст обращения опубликован во вторник на сайте ФНПР.
По оценке федерации, этот вопрос не нашел практического решения, что «приводит к правовым коллизиям».
В ФНПР полагают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.

В марте ФНПР предлагала сделать накопительную часть пенсии добровольной, исключив её из системы обязательного пенсионного страхования.
В настоящее время страховая пенсия выплачивается из расчёта количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости одного балла, которая устанавливается законодательством, и фиксированной части. При этом накопительная часть пенсии делится на ожидаемый период выплаты.
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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Мишустин
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