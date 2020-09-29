Накопительную часть пенсии предложили отменить 

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Федерация независимых профсоюзов России в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину предложила отменить накопительную часть пенсии. Текст обращения опубликован во вторник на сайте ФНПР.

По оценке федерации, этот вопрос не нашел практического решения, что «приводит к правовым коллизиям».

В ФНПР полагают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.

В марте ФНПР предлагала сделать накопительную часть пенсии добровольной, исключив её из системы обязательного пенсионного страхования.

В настоящее время страховая пенсия выплачивается из расчёта количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости одного балла, которая устанавливается законодательством, и фиксированной части. При этом накопительная часть пенсии делится на ожидаемый период выплаты.