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Банкам предложили ввести новый запрет

Павел Тиунов
1 час назад
Роcсийским банкам необходимо запретить использовать мелкий шрифт при описании в кредитных договорах дополнительных услуг, заявила изданию Nation News руководитель партии «Сильная Россия» Наталья Оганова. По ее словам, над отечественными кредитными учреждениями необходимо установить контроль.
Банкам предложили ввести новый запрет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о возможных поправках в закон «О потребительском кредите». В настоящее время, отмечает Оганова, информация о дополнительных услугах, на которых банк зарабатывает, либо напечатана мелким шрифтом в договорах, либо вообще отсутствует. Учитывая необходимость защиты интересов клиентов банков, политик подчеркнула, что следует обязать банки отчитываться перед заёмщиком: человеку должны быть разъяснены детали допуслуги, ее стоимость. Результатом должно стать подписание клиентом письменного согласия, добавила Оганова.
«Нужно разобраться, каков будет порядок возврата денег, если навязаны дополнительные услуги», - заявила лидер «Сильной России».
Журналисты отметили, что инициативу уже раскритиковали в Ассоциации банков России. Банкиры заявили, что поправки в закон «О потребительском кредите», могут обрушить сегмент кредитных карт.
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