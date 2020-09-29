Банкам предложили ввести новый запрет

Речь идет о возможных поправках в закон «О потребительском кредите». В настоящее время, отмечает Оганова, информация о дополнительных услугах, на которых банк зарабатывает, либо напечатана мелким шрифтом в договорах, либо вообще отсутствует. Учитывая необходимость защиты интересов клиентов банков, политик подчеркнула, что следует обязать банки отчитываться перед заёмщиком: человеку должны быть разъяснены детали допуслуги, ее стоимость. Результатом должно стать подписание клиентом письменного согласия, добавила Оганова.