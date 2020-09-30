Накопительную часть пенсии просят отменить

Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР) считает, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования следует исключить накопительный компонент. Письмо с соответствующим предложением было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину , сообщается на сайте федерации.

— Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям, — высказали мнение в ФНПР.

В документе отмечается, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования вывели параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но он сохранен для накопительного компонента. Согласно действующему законодательству, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, которые достигли пенсионного возраста.

Так, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года данный показатель был установлен на уровне 19 лет, каждый год он увеличивается, и в 2021 году составит 22 года.

В ФНПР уверены, что данная практика уменьшает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». Поэтому организация просит прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и совсем вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

Средства пенсионных накоплений выплачиваются пенсионерам с 2012 года. Размер такой пенсии невысок по сравнению с объемом основной пенсии, то есть страховой пенсии по старости. По данным ПФР, в 2020 году средний размер накопительной пенсии был равен 956 рублям в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии составлял 1705 рублей в месяц. С 1 августа накопительные пенсии увеличили на 9,13 процента.