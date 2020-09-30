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Названы популярные вакансии для подработки среди россиян

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Почти половина россиян находятся в поиске подработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Worki совместно с ResearchMe.
Названы популярные вакансии для подработки
Фото: ТАССТАСС
Опрос показал, что 48% жителей России в настоящий момент ищут подработку. Самыми популярными вакансиями для дополнительного заработка оказались охранник, курьер и продавец в магазине.
"Среди остальных популярных вакансий для подработки названы кладовщик, грузчик, администратор, водитель, няня, клинер, кассир и официант", - отмечается в результатах исследования.
В поиске подработки сейчас находятся 30% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. При этом среди молодежи из Москвы этот показатель выше, чем в среднем по России и составляет 50%.
Основной причиной для поисков дополнительного заработка треть респондентов назвали ухудшение материального положения.
Опрос проводился в августе - сентябре 2020 года, в нем приняли участие 3 тысячи россиян старше 16 лет.
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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