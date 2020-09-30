Названы популярные вакансии для подработки

Почти половина россиян находятся в поиске подработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Worki совместно с ResearchMe.

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Опрос показал, что 48% жителей России в настоящий момент ищут подработку. Самыми популярными вакансиями для дополнительного заработка оказались охранник, курьер и продавец в магазине.

"Среди остальных популярных вакансий для подработки названы кладовщик, грузчик, администратор, водитель, няня, клинер, кассир и официант", - отмечается в результатах исследования.

В поиске подработки сейчас находятся 30% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. При этом среди молодежи из Москвы этот показатель выше, чем в среднем по России и составляет 50%.

Основной причиной для поисков дополнительного заработка треть респондентов назвали ухудшение материального положения.