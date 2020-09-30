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Какие изменения ждут российских вкладчиков

Мария Иванова
30 минут назад
С начала октября россияне в некоторых случаях смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам - на сумму до десяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Прайм».
Какие изменения ждут российских вкладчиков
Фото: ТАССТАСС
Увеличенная страховка будет полагаться россиянам в случаях получения наследства, продажи жилья или земельного участка, когда деньги находились на счете в банке, который оказался лишен лицензии.
Также повышенную страховку будут выплачивать при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных или компенсационных выплат. Такая страховка будет действовать и в случаях исполнения решения суда, получения грантов и по спецсчетам на капитальный ремонт.
Как писал «Рамблер», максимальная сумма компенсации, которую россияне могут получить в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) в других ситуациях, составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.
Для взыскания денег сверх 1,4 миллиона вкладчик должен направить в АСВ заявление для включения в реестр требования кредиторов.
Обратиться в АСВ можно со дня отзыва лицензии и до дня окончания процедуры конкурсного производства.
Личный счет,Агентство по страхованию вкладов,
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