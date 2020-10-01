Россиянам пообещали повысить зарплаты

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Более пятой части работодателей в России, 22 процента, намереваются поднять зарплаты сотрудников в текущем году, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Соответственно, 78 процентов респондентов заявили, что не планируют повышение зарплат.

Вместе с тем 57 процентов опрошенных представителей топ-менеджмента обещают своим сотрудникам премии по итогам года, 43 процента отказались от таких планов.

Как указал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, среди опрошенных сотрудников российских компаний 31 процент назвал нежелание руководства повысить зарплату решающим фактором при увольнении, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне в ходе опроса назвали желаемый размер заработной платы.