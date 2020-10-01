Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
78.00
92.57
91.40
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
42.29
–0.02 Золото
1892.37
–0.00 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1736
–0.0080
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

Стало известно, сколько работодателей в России намерены повысить зарплаты 

Вечерняя Москва и ещё 7 56 минут назад
Россиянам пообещали повысить зарплаты
Фото: ТАСС
Более пятой части работодателей в России, 22 процента, намереваются поднять зарплаты сотрудников в текущем году, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Соответственно, 78 процентов респондентов заявили, что не планируют повышение зарплат.
Вместе с тем 57 процентов опрошенных представителей топ-менеджмента обещают своим сотрудникам премии по итогам года, 43 процента отказались от таких планов.
Как указал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, среди опрошенных сотрудников российских компаний 31 процент назвал нежелание руководства повысить зарплату решающим фактором при увольнении, сообщает РИА Новости.
Ранее россияне в ходе опроса назвали желаемый размер заработной платы.
Видео дня. Мишустин придумал план спасения экономики
Вечерняя Москва: последние новости
Профсоюзы попросили правительство отменить накопительную часть пенсии Профсоюзы попросили правительство отменить накопительную часть пенсии Проект о новом порядке расчета МРОТ внесли в Госдуму Проект о новом порядке расчета МРОТ внесли в Госдуму Экономисты назвали главную опасность кредитных карт Экономисты назвали главную опасность кредитных карт
Личный счет , Компании , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Раскрыта схема вывоза леса из России
Раскрыта схема вывоза леса из России
Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет
Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет
Найден способ достроить «Северный поток-2»
Найден способ достроить «Северный поток-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение