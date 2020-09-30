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Снижает выплаты: профсоюзы просят отменить накопительную пенсию 

Газета.Ru 37 минут назад
Мишустина попросили отменить накопительную пенсию
Фото: ТАСС
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству с предложением исключить накопительный компонент из системы обязательного государственного пенсионного страхования. Представители объединения жалуются, что нынешняя практика приводит к снижению размера пенсионного обеспечения застрахованных, а это дискредитирует саму идею накопительной пенсии.
Представители ФНПР обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением исключить накопительный компонент из системы обязательного государственного пенсионного страхования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо.
По действующему закону ожидаемый период выплаты такой пенсии рассчитан исходя из методики и данных о численности достигших пенсионного возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин. При средней продолжительности жизни в 72 года, отметили в ФНПР, фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет соответственно.
Еще в 2015-м году показатель установили на уровне 19 лет, а в 2021-м в предусмотренном порядке он дошел до 22 лет.
В ФНПР считают, что это приводит к снижению размера пенсионного обеспечения застрахованных, что приводит к дискредитации самой идеи накопительной пенсии.

«При условии нахождения накопительного компонента в системе государственного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, регулирующими межсубъектные отношения, а не применять для каждого элемента действующей системы отдельные подходы, — приводит издание цитату из письма Михаилу Мишустину. — ФНПР предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования».

Фонды заработали

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в этом году выплаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) гражданам могут впервые превысить сумму в 20 млрд рублей.
Но в то же время реальные пожизненные или срочные выплаты составляют всего 5% от общего объема, а остальные средства либо выплачиваются единовременно, либо переходят к правопреемникам умерших граждан.
В целом выплаты частных фондов по накопительной компоненте обязательного пенсионного страхования продолжают расти заметными темпами. Так, по подсчетам издания, за последние пять лет такие выплаты выросли в 3,5 раза, причем в среднем за год суммы увеличивались на 27%. Так, в прошлом году клиенты получили на руки 18,7 млрд рублей — на четверть больше, чем в 2018-м.

Лучше наличными

На прошлой неделе руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил российских пенсионеров, чтобы они не оставляли деньги на карте. Проблема в том, что если не снимать их с карт в дольше шести месяцев, выплаты могут быть приостановлены. А чтобы возобновить выплаты, придется обращаться в территориальное подразделение фонда со всеми необходимыми документами, а соответствующее заявление будет рассматриваться в течение пяти дней.

«Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — объяснил Михаил Коган.

В ПФР, однако, заявили, что выплаты производятся независимо от того, снимал ли пенсионер средства с карты в последние полгода.
Тем не менее наличие крупных сумм, оставшихся от пенсии на карте, ставит ее владельца под угрозу мошенничества или каких-то списаний по соответствующим задолженностям. Что касается мошенников, в Пенсионном фонде ранее предупреждали, что в стране участились случаи недобросовестных действий в адрес пенсионеров, связанных с «пересчетом пенсий», которые навязывают некоторые юридические организации.
Мошенники могут позвонить пенсионеру, представиться сотрудниками фонда и выведать номер счета или банковской карты, на которую будет происходить перечисление средств. В среднем сумма пересчета в таких случаях составляет около 50 рублей, а стоимость подготовки заявления у организаций — до 900 рублей. Часто злоумышленники просят заплатить «госпошлину» через перевод на сторонний счет.

«Cоциальная инженерия остается самым действенным инструментом злоумышленников. К сожалению, еще очень многие готовы назвать данные карты, пароль от интернет-банка или код из sms, когда слышат, что им представляются сотрудниками банка», — говорил ранее «Газете.Ru» руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

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Личный счет , Статьи , Михаил Коган , Михаил Мишустин , Райффайзенбанк Австрия , Пенсионный фонд РФ , Газета.Ru
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