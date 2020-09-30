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Ресторатор назвал плюсы запрета на включение чаевых в счёт 

News.ru и ещё 3 56 минут назад
Названы плюсы запрета на включение чаевых в чек
Фото: News.ru
Правительство РФ утвердило новые правила, направленные на защиту прав потребителей. Среди прочего, с 1 января 2021 года вводится запрет на включение чаевых в чек. Ресторатор Алексей Васильчук поддерживает эту идею, так как денежное поощрение официантов он считает делом добровольным.

Сейчас заведения довольно редко включают чаевые в счёт. Встретить дополнительные 10% за сервис можно только на банкетных мероприятиях. Я, честно говоря, считаю, что такая система расхолаживает работу официантов, — заявил «360» Васильчук.

Ресторатор пояснил, что если чаевые включаются в счёт, официант знает, что точно их получит, поэтому может не выкладываться на работе. Кроме того, по словам Васильчука, чаевые в счёте попадают во все налогооблагаемые базы. Поэтому, по его мнению, посетителям кафе и ресторанов гораздо удобнее напрямую подключаться к официантам через QR-коды, чтобы отблагодарить их.
Как писал NEWS.ru, согласно постановлению правительства, любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг, с нового года запрещено добавлять в заказ. К ним относятся комиссии, чаевые, доплаты и т. д. Эти правила призваны исключить случаи введения потребителей в заблуждение при оплате услуг. При этом, исполнитель может предложить потребителю наряду с оказанием услуг общественного питания приобрести другие услуги по организации досуга, сразу обозначив их возмездный или безвозмездный характер. В свою очередь потребитель имеет право отказаться от таких дополнительных услуг и расходов. В случае же если они оплачены, он может потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Васильчук , Правительство РФ
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