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Имбирь и перчатки: что скупают россияне 

Мария Иванова 38 минут назад
Имбирь и перчатки: что скупают россияне
Фото: depositphotos.com
В сентябре в России резко подскочил спрос на имбирь, лимон, медицинские маски и перчатки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Компания обработала в сентябре 44 миллиона чеков с одного миллиона онлайн-касс страны и выяснила, что россияне купили на 37 процентов больше медицинских масок и на 47 процентов больше перчаток по сравнению с августом.
На Wildberries и Ozon спрос на одноразовые маски подскочил более чем на сто процентов.
Кроме того, россияне купили имбиря и лимонов на 85 процентов и на 71 процент больше соответственно. При этом российские покупатели перестали активно приобретать антисептики: число таких покупок снизилось на 17 процентов.
Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина объяснила рост спроса антикоронавирусными мерами, которые снова начали вводить власти.
Как сообщал «Рамблер», в начале марта россияне начали раскупать в магазинах гречку, макароны и туалетную бумагу на фоне новостей о коронавирусе и обвале курса рубля. К 18 марта торговые сети начали фиксировать постепенное замедление спроса.
Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила элементы картельных сговоров среди производителей гречки.
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Комментарии
Личный счет , Елена Неволина , ФАС , газета "Известия"
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