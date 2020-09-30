Имбирь и перчатки: что скупают россияне 

В сентябре в России резко подскочил спрос на имбирь, лимон, медицинские маски и перчатки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Компания обработала в сентябре 44 миллиона чеков с одного миллиона онлайн-касс страны и выяснила, что россияне купили на 37 процентов больше медицинских масок и на 47 процентов больше перчаток по сравнению с августом.

На Wildberries и Ozon спрос на одноразовые маски подскочил более чем на сто процентов.

Кроме того, россияне купили имбиря и лимонов на 85 процентов и на 71 процент больше соответственно. При этом российские покупатели перестали активно приобретать антисептики: число таких покупок снизилось на 17 процентов.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина объяснила рост спроса антикоронавирусными мерами, которые снова начали вводить власти.

Как сообщал «Рамблер», в начале марта россияне начали раскупать в магазинах гречку, макароны и туалетную бумагу на фоне новостей о коронавирусе и обвале курса рубля. К 18 марта торговые сети начали фиксировать постепенное замедление спроса.