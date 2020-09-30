Идея ЦБ оказалась не нужна россиянам 

Идея Центробанка с запуском Системы быстрых платежей, позволяющей переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона и оплачивать покупки по QR-коду, оказалась не нужна россиянам. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Система начала работать еще в 2019 году для конкуренции со Сбербанком . Для ее популяризации регулятор установил нулевую комиссию на операции с суммами ниже 100 тысяч рублей. Все банки с универсальной лицензией обязаны подключиться к системе до 1 января 2021 года.

Однако исследование показало, что треть россиян все еще ничего не знают о Системе быстрых платежей, 47 процентов «что-то слышали» о ней, а хорошо с ней знакомы только 18 процентов жителей страны. За последние полгода воспользовались системой только 14 процентов россиян.

Система быстрых платежей не набрала большую популярность на старте из-за отказа Сбербанка присоединиться к ней, считает директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. Крупнейший банк страны подключился к проекту только весной 2020 года — спустя полгода после дедлайна для системно значимых банков.

В то же время в ЦБ говорят, что популярность проекта растет. Число операций в месяц в 2020 году выросло в среднем на 32 процента, а их объем увеличился на 31 процента.