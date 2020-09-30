В Госдуму внесен законопроект по советским вкладам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год — до 1 января 2024 года — начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке

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В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Причем такое восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году — 48,14 триллиона рублей, в 2022 году – 50,1 триллиона, в 2023 году – 52,1 триллиона.

Эта оценка осуществлена, исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 миллиарда рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом ) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2023 годов, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.