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Россиянам определили сроки компенсации советских вкладов 

Вероника Полынина 47 минут назад
Россиянам назвали сроки компенсации советских вкладов
Фото: РИА Новости
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке начала действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке до 1 января 2024 года, передает «Прайм».
Закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» был принят в 1995 году. Он гарантировал восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.
Восстановление сбережений должно было осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
При этом нормативная база, необходимая для перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующая порядок их обслуживания, до сих пор не принята. Из-за этого, а также из-за отсутствия источников финансирования, действие закона ежегодно приостанавливается, начиная с 2003 года.
Согласно подсчетам правительства, на погашение долговых обязательств по советским вкладам потребовалось бы 48,14 трлн рублей в 2021 году, 50,1 трлн рублей в 2022 году, 52,1 трлн рублей в 2023 году.
Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2021−2023 годы предполагает компенсационные выплаты по советским вкладам Сбербанка. Однако на компенсацию предусмотрено 5,5 млрд рублей в год. Эти средства признаются государственным внутренним долгом России.
Как сообщал «Рамблер», с начала октября россияне в некоторых случаях смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам — на сумму до десяти миллионов рублей. Увеличенная страховка будет полагаться россиянам в случаях получения наследства, продажи жилья или земельного участка, когда деньги находились на счете в банке, который оказался лишен лицензии.
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Личный счет , Сбербанк России , Госдума , Правительство РФ
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