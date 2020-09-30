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Экономист назвал условие разморозки накопительных пенсий в РФ 

News.ru 1 час назад
Россиянам назвали условие разморозки пенсий
Фото: РИА Новости
Российские власти смогут разморозить накопительные пенсии, если цена на нефть вырастет до $120 за баррель. Такой прогноз сделал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Пенсии будут замораживать, пока на них все не плюнут. Но если завтра цена на нефть взлетит на $120 за баррель и будет там два года, не исключено, что пенсии разморозят, — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

При этом он посоветовал обналичить накопительную часть пенсии, если её разморозят.

Вытащить любой ценой. И сразу выйти из программ, которые каким-то образом являются накопительными, — подчеркнул аналитик.

Ранее правительство РФ предложило вновь продлить заморозку накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года. Законопроект внесён на рассмотрение в Государственную думу.
С 2014 года в накопительную часть пенсионной системы идут отчисления в размере 6% от заработной платы россиян. Средства направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент РФ Владимир Путин заморозил федеральный закон о накопительной пенсии в 2022 году.
Как писал NEWS.ru, Федерация независимых профсоюзов России предложила Михаилу Мишустину отказаться от накопительной части пенсии. В письме премьеру ФНПР сообщает о возможных правовых коллизиях, если этого не сделать. Госдума поддерживает идею профсоюзов.
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Комментарии 15
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , РИА Ura.ru
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