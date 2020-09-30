Россиянам назвали условие разморозки пенсий 

Разморозка накопительных пенсий в России произойдет, если цена на нефть достигнет 120 долларов. Такое мнение выразил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
«Пенсии будут замораживать, пока на них все не плюнут. Но если завтра цена на нефть взлетит на 120 [долларов за баррель] и будет там два года, не исключено, что пенсии разморозят», — сказал он Ura.ru.
Калугин отметил, что в настоящий момент предпосылок для разморозки накопительной части пенсии нет. При этом, по словам экономиста, если пенсии все же разморозят, деньги следует немедленно обналичить.
«Необходимо немедленно вытащить, обналичить, если будет инструмент досрочного изъятия пенсионных накоплений. Вытащить любой ценой», — заявил он.
После обналичивания необходимо выйти из накопительных программ, подчеркнул собеседник издания.
Как писал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе ГПП, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.