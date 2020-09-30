Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
78.00
92.57
91.40
Прогноз
05.10 – 12.10
$
76.70
89.20
Индексы и котировки Brent
42.02
–0.19 Золото
1885.44
–0.25 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1719
–0.0128
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

Россиянам назвали условие разморозки пенсий 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам назвали условие разморозки пенсий
Фото: РИА Новости
Разморозка накопительных пенсий в России произойдет, если цена на нефть достигнет 120 долларов. Такое мнение выразил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Пенсии будут замораживать, пока на них все не плюнут. Но если завтра цена на нефть взлетит на 120 [долларов за баррель] и будет там два года, не исключено, что пенсии разморозят», — сказал он Ura.ru.

Калугин отметил, что в настоящий момент предпосылок для разморозки накопительной части пенсии нет. При этом, по словам экономиста, если пенсии все же разморозят, деньги следует немедленно обналичить.

«Необходимо немедленно вытащить, обналичить, если будет инструмент досрочного изъятия пенсионных накоплений. Вытащить любой ценой», — заявил он.

После обналичивания необходимо выйти из накопительных программ, подчеркнул собеседник издания.
Как писал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе ГПП, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.
Видео дня. Мишустин придумал план спасения экономики
Комментарии 1
Личный счет , Минфин , Центральный банк России , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара: названо условие обвала
Курс доллара: названо условие обвала
Забрать у богатых: дивиденды могут обложить налогом
Забрать у богатых: дивиденды могут обложить налогом
Коллапс в октябре: в РФ предсказали кризис
Коллапс в октябре: в РФ предсказали кризис
Мишустина попросили отменить накопительную пенсию
Мишустина попросили отменить накопительную пенсию
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение