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Навязанная страховка: банки могут применить уловки для обхода закона 

News.ru 32 минуты назад
Навязанная страховка: банки могут обойти закон
Фото: News.ru
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) изучила работу банков и страховых компаний и пришла к выводу, что российские банки могут применять уловки для навязывания страховок потребителям.
В организации отметили, что банки могут использовать слабости закона 483-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2020 года. Закон стоит на стороне потребителей и обязывает банки возвращать клиентам часть страховой премии, если они досрочно гасят кредиты в полном объёме, напоминают «Известия».
Кроме этого, законом также предусмотрен период в 14 дней, когда клиент может рассчитывать на возвращение страховки уже после заключения договора.
По мнению КонфОП, банки могут применять различные ухищрения. Так, далеко не все обращают внимание, что закон действует только в отношении договоров, заключённых с 1 сентября 2020 года.
Кроме этого, нередки случаи продажи человеку страхования жизни, когда выгодоприобретателем в части остатка по кредиту выступает банк. При такой схеме страховка не имеет юридической связи с кредитом, и его досрочное погашение вовсе не может быть основанием расторжения договора со страховщиком, добавили в организации.
Как сообщал NEWS.ru, в сентябре 2020 года жители России стали массово жаловаться на образование просрочек по предоставленным и одобренным кредитам сразу после предоставления кредитных каникул из-за пандемии коронавируса. Сумма заявленных просрочек уже превысила 9 млрд рублей.
К концу августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, к этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей.
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Комментарии
Личный счет , Компании , газета "Известия"
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