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Россияне рассказали, чем хотели бы заниматься на пенсии 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Россияне рассказали, чем хотят заняться на пенсии
Фото: Кадр из фильма «Стажер» / Warner Bros., 2015
Двое из пяти россиян, принявших участие в исследовании СберНПФ и портала Rambler, хотели бы по достижении пенсионного возраста открыть собственное дело.
Исследователи выяснили, что о своем бизнесе на пенсии мечтают 41 процент респондентов. При этом четверть опрошенных открыли бы небольшой отель, 18 процентов — интернет-магазин, 15 процентов — заведение общественного питания, 11 процентов — ремонтную мастерскую, девять процентов — автомобильную мастерскую, шесть процентов — службу доставки, по четыре процента — салон красоты или фитнес-клуб.
В числе причин желания стать бизнесменом после выхода на пенсию участники исследования называли желание обеспечить себе достойный доход (50 процентов), использовать освободившееся время и силы (23 процента), оставить семейный бизнес своим детям (14 процентов).
88 процентов респондентов признали, что пока не имеют собственного дела. У 40 процентов не хватает стартового капитала, хотя каждый пятый опрошенный занимается его формированием. 16 процентов полагают, что накопят нужную сумму к пенсии, 12 процентов готовы открыть бизнес на заемные средства либо обойтись без первоначальных вложений.
Обсуждая желаемую доходность бизнеса, примерно каждый третий респондент был бы доволен, получая 100-200 тысяч рублей в месяц, столько же — от 50 до 100 тысяч. 17 процентов были бы удовлетворены суммой до 50 тысяч рублей, 15 процентов хотели бы получать от 200 до 500 тысяч. Еще десять процентов мечтают о доходе от полумиллиона рублей, сообщает ТАСС.
Ранее опрос показал, какую пенсию хотели бы получать россияне.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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