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ФНС может получить доступ к банковской тайне граждан 

News.ru и ещё 7 11 минут назад
Ничего личного: ФНС может получить доступ к счетам россиян
Фото: ТАСС
Налоговые органы РФ могут получить расширенный доступ к банковской тайне, с соответствующим предложением выступил российский кабинет министров в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики».
Как сказано в документе, такие меры положительно скажутся на «обелении» экономики страны. В правительстве уверены, что расширение полномочий налоговых органов при этом не скажется на добросовестных налогоплательщиках, сообщает ТАСС.
Кроме этого, в документе также предусмотрена возможность «направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства». Более того, в документе предлагается закрепить возможность обмена данными между ЦБ РФ и ФНС.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в ФНС рассказали о последствиях пандемии COVID-19 для налоговой системы России. В I полугодии 2020 года сумма поступлений по контрольно-аналитической работе снизилась до 135 млрд рублей (на 15%).
Что касается «обеления» экономики страны, то в последний раз ФНС хвасталась соответствующими успехами в августе, когда министерство сообщило, что смогло вывести из тени 130 млрд рублей доходов самозанятых.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Федеральная налоговая служба , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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