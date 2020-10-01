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Российским налоговикам предложили расширить доступ к банковской тайне 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
Налоговикам захотели расширить доступ к банковской тайне
Фото: ТАСС
Российское правительство предложило, чтобы в ближайшие три года налоговикам предоставили больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму, пишет РБК.
Документ предусматривает расширение возможностей получения налоговыми органами данных от кредитных организаций, необходимых для осуществления налогового контроля и направления информации по запросу компетентных органов.
Однако о том, какую именно информацию о клиентах и как сможет получать налоговая служба, в документе не говорится.
Правительство также предлагает законодательно закрепить возможность обмениваться данными между Банком России и ФНС. В таком случае регулятор получит доступ к сведениям, которые представляют налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.
В августе стало известно, что после пандемии коронавируса и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под жесткий контроль: налоговики начали в четыре раза чаще проверять их. Проверяющих интересует информация о наличии счетов и денег на счетах всех категорий клиентов. Экономисты считают, что большое число проверок может еще больше навредить и так пострадавшему за время пандемии малому и среднему бизнесу.
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Личный счет , Экономика , Федеральная налоговая служба , Госдума , Правительство РФ , Центральный банк России
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