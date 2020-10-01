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Какие соцвыплаты перевели на карту «Мир». Полный список

РИА "ФедералПресс"иещё 1
1 час назад
В России скорректировали перечень социальных выплат, которые с 1 октября будут переводить только на карты «Мир». Пенсионерам решили дать отсрочку.
Какие соцвыплаты перевели на карту «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что на карты «Мир» будут зачисляться пособия для граждан с детьми, в том числе пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком. Также это коснется пособий по безработице, их будут перечислять исключительно на карту «Мир». В список вошли ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, выплаты на детей с 3 до 7 лет, выплаты за воздействие радиации.
Добавим, что полный переход на карты «Мир» должен был состояться еще в июле, но из-за пандемии сроки передвинули на октябрь. Попасть в список должны были и пенсии, но ЦБ позволил пенсионерам перейти на карты до конца года, передает «Парламентская газета».
Личный счет,Центральный банк России,Парламентская газета,
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