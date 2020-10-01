Какие соцвыплаты перевели на карту «Мир»

Отмечается, что на карты «Мир» будут зачисляться пособия для граждан с детьми, в том числе пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком. Также это коснется пособий по безработице, их будут перечислять исключительно на карту «Мир». В список вошли ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, выплаты на детей с 3 до 7 лет, выплаты за воздействие радиации.