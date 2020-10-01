Россиянам раскрыли секрет безопасных онлайн-покупок

Безопасность покупок в Интернете во многом зависит от внимательности самого покупателя, который должен проверить надёжность сайта, его выходные данные и не гоняться за дешевизной, рассказали в «Яндекс. Маркете».

Перовое, на что следует обратить внимание, — это адрес сайта. В Интернете существуют два основных протокола — http (небезопасный) и https (защищённое соединение). Если адрес сайта начинается с http, то это уже повод насторожиться, сказала РИА Новости руководитель отдела категорийного менеджмента сервиса «Яндекс. Маркет» Елена Кузнецова

«Также адрес сайта не должен содержать посторонних для имени бренда символов или цифр, например, адрес сайта http://beru1.ru/ должен насторожить», — добавила она.

Кроме этого, на сайте должны быть чёткие контактные данные организации для того, чтобы можно было вернуть купленный товар. Там же должны быть указаны юридическое лицо и адрес офиса организации, даже если у неё нет торговых площадей.

Ещё один способ обезопасить свои покупки — не доверять гигантским скидкам или просто слишком низким ценам на товар. Если даже такой товар существует и вам его продадут, то он может оказаться попросту поддельным. Не лишним будет и ознакомление с отзывами других покупателей. При этом лучше будет найти отзывы не на самом сайте магазина, а на сторонних агрегаторах, сказала Кузнецова.

Как сообщал NEWS.ru, в конце августа компания Group-IB, специализирующаяся на борьбе с киберугрозами, сообщила об обнаружении хакерской группировки UltraRank, которая занимается кражей данных банковских карт у пользователей, делающих покупки в интернет-магазинах.

Наиболее часто злоумышленники получают данные карт пользователей посредством фишинга — фальшивых платёжных форм на поддельных страницах магазинов. Как сообщило ранее Роскачество, с лета в России отмечается рост числа фальшивых страниц и фишинговых сайтов.