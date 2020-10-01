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В России продлили программу туристического кешбэка 

Прайм и ещё 4 1 час назад
В России продлили программу туристического кешбэка
Фото: РИА Новости
Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях, совершая путешествия по России до 10 января 2021 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).

"Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки", — уточняется в документе.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение её правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства 9 сентября.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Ростуризм
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