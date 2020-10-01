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ВТБ временно снижает ставку по кредитам наличными со страховкой 

Прайм и ещё 3 54 минуты назад
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными
Фото: РИА Новости
ВТБ с 1 октября до 30 ноября снижает ставку по кредитам наличными до 6,4% при условии оформления страхования, сообщила пресс-служба второго по величине российского банка.

"С 1 октября ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию на 1,1 п.п. — до 6,4% годовых при условии оформления страхования. До конца года банк планирует значительно увеличить объем потребительского кредитования физлиц", — говорится в сообщении.

По словам начальника управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ Евгения Благинина, осенью отмечается традиционно повышенный спрос клиентов на кредиты.

"Поэтому мы снизили ставки по кредитам наличными… Предложение будет действовать до 30 ноября", — сказал он.

Благинин добавил, что процесс оформления услуги "полностью удаленный".
За восемь месяцев 2020 года ВТБ выдал около 710 тысяч кредитов наличными на сумму более 520 миллиардов рублей. С начала года кредитный портфель в данном сегменте вырос на 6% — до 1,438 миллиарда рублей.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Банк ВТБ
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