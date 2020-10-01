Подсчитано число россиян-банкротов 

За пять лет действия в России закона о банкротстве физлиц (вступил в силу 1 октября 2015 года) им воспользовались 228 тысяч человек, подсчитал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты называют институт личного банкротства состоявшимся.

Среди людей, которых суд признал банкротами, есть иностранные граждане. Издание приводит в пример украинку Наталью Кузнецову и гражданина Германии Аркадия Брискина , которым удалось списать задолженность в два миллиона и 589 миллионов рублей соответственно.

Согласно официальной статистике, к процедуре банкротства через суд чаще прибегают физические, нежели юридические лица. Так, в 2019 году было зафиксировано пятикратное превосходство, в первой половине 2020-го оно еще больше увеличилось: 42,7 тысячи случаев банкротства граждан против 4,5 тысячи компаний.

В 94 процентах случаев инициатором банкротства выступают должники. Кредиторы не стремятся запускать процедуру, поскольку взыскать долг удается редко (за последние два года погашено только 3,7 процента от общего объема задолженности). В большинстве случаев суды полностью списывают задолженность, поскольку она не покрывается имуществом.

Особое внимание в законодательстве уделено понятию добросовестности должника. Если он не скрывается от кредиторов, а также не пытается скрыть имущество, на которое может быть наложено списание, последствия для него и его репутации будут минимальными. Вопрос вызвал много споров, из-за разъяснения по нему пришлось давать Верховному суду.

За пять лет Верховный суд давал и другие пояснения и рекомендации в областях, которые не были прописаны в законе изначально. Так, он запретил должникам менять место проживания без объективных причин и разрешил взыскивать в счет долга единственное жилье, если имеют место признаки злоупотреблений.