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Подсчитано число россиян-банкротов 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитано число россиян-банкротов
Фото: РИА Новости
За пять лет действия в России закона о банкротстве физлиц (вступил в силу 1 октября 2015 года) им воспользовались 228 тысяч человек, подсчитал «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты называют институт личного банкротства состоявшимся.
Среди людей, которых суд признал банкротами, есть иностранные граждане. Издание приводит в пример украинку Наталью Кузнецову и гражданина Германии Аркадия Брискина, которым удалось списать задолженность в два миллиона и 589 миллионов рублей соответственно.
Согласно официальной статистике, к процедуре банкротства через суд чаще прибегают физические, нежели юридические лица. Так, в 2019 году было зафиксировано пятикратное превосходство, в первой половине 2020-го оно еще больше увеличилось: 42,7 тысячи случаев банкротства граждан против 4,5 тысячи компаний.
В 94 процентах случаев инициатором банкротства выступают должники. Кредиторы не стремятся запускать процедуру, поскольку взыскать долг удается редко (за последние два года погашено только 3,7 процента от общего объема задолженности). В большинстве случаев суды полностью списывают задолженность, поскольку она не покрывается имуществом.
Особое внимание в законодательстве уделено понятию добросовестности должника. Если он не скрывается от кредиторов, а также не пытается скрыть имущество, на которое может быть наложено списание, последствия для него и его репутации будут минимальными. Вопрос вызвал много споров, из-за разъяснения по нему пришлось давать Верховному суду.
За пять лет Верховный суд давал и другие пояснения и рекомендации в областях, которые не были прописаны в законе изначально. Так, он запретил должникам менять место проживания без объективных причин и разрешил взыскивать в счет долга единственное жилье, если имеют место признаки злоупотреблений.
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Комментарии
Личный счет , Аркадий Брискин , Наталья Кузнецова
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