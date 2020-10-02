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Россиян предупредили о возможном увеличении ставок по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке
Фото: РИА Новости
Концепция ипотечного страхования, разработанная Центробанком, приведет к росту номинальной ставки по жилищным кредитам примерно на 1 процентный пункт. О возможном повышении реальной стоимости ипотеки предупредили в Ассоциации банков России (АБР), сообщает РИА Новости.
При получении ипотеки заемщики, как правило, должны страховаться от рисков ущерба и утраты приобретаемой недвижимости, а также страховать жизнь и здоровье. ЦБ весной 2020-го предложил переложить эти расходы на банки. В АБР полагают, что ставки по ипотеке, если концепция будет реализована, вырастут на 0,8-1,3 процентного пункта «в зависимости от выбранной банком системы ценообразования».
Кроме того, заявили в АБР, расходы заемщиков увеличатся из-за приобретения дополнительных страховых полисов, а банки в ходе реформы понесут большие издержки на страховое администрирование. При этом в ассоциации признают, что ипотечное страхование в России нуждается в совершенствовании, но предлагают сосредоточиться на стандартизации страховых продуктов и улучшении условий страхования.

«Реализация предложенных конкретных мер гарантированно позволит снизить стоимость ипотечного страхования на 0,2-0,3 процентного пункта», — уверены в АБР.

Ранее, в сентябре, в Сбербанке спрогнозировали удешевление ипотеки. Глава кредитной организации Герман Греф заявил, что ставки по жилищным кредитам в России продолжат сокращаться, если Центробанк примет решение об очередном снижении ключевой ставки.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости
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