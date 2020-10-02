Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке

Концепция ипотечного страхования, разработанная Центробанком , приведет к росту номинальной ставки по жилищным кредитам примерно на 1 процентный пункт. О возможном повышении реальной стоимости ипотеки предупредили в Ассоциации банков России (АБР), сообщает РИА Новости.

При получении ипотеки заемщики, как правило, должны страховаться от рисков ущерба и утраты приобретаемой недвижимости, а также страховать жизнь и здоровье. ЦБ весной 2020-го предложил переложить эти расходы на банки. В АБР полагают, что ставки по ипотеке, если концепция будет реализована, вырастут на 0,8-1,3 процентного пункта «в зависимости от выбранной банком системы ценообразования».

Кроме того, заявили в АБР, расходы заемщиков увеличатся из-за приобретения дополнительных страховых полисов, а банки в ходе реформы понесут большие издержки на страховое администрирование. При этом в ассоциации признают, что ипотечное страхование в России нуждается в совершенствовании, но предлагают сосредоточиться на стандартизации страховых продуктов и улучшении условий страхования.

«Реализация предложенных конкретных мер гарантированно позволит снизить стоимость ипотечного страхования на 0,2-0,3 процентного пункта», — уверены в АБР.