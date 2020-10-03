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Выплаты миллионам военных пенсионеров в РФ проиндексируют на 3% 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
В России проиндексируют выплаты миллионам пенсионеров
Фото: РИА Новости
Новая индексация выплат в России с 1 октября повысит пенсии миллионам пенсионеров, сообщает Primpress.
Военные пенсионеры получают повышение пенсий в особом порядке, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Индексация связана с увеличением размеров окладов. Они в текущем году повышаются на 3%, как, соответственно, и размеры пенсий.
Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, что накопительные пенсии россиян будут разморожены в случае, если цена на нефть достигнет 120 долларов за баррель и продержится на этом уровне несколько лет.
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