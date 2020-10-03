В России проиндексируют выплаты миллионам пенсионеров

Новая индексация выплат в России с 1 октября повысит пенсии миллионам пенсионеров, сообщает Primpress.

Военные пенсионеры получают повышение пенсий в особом порядке, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова . Индексация связана с увеличением размеров окладов. Они в текущем году повышаются на 3%, как, соответственно, и размеры пенсий.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, что накопительные пенсии россиян будут разморожены в случае, если цена на нефть достигнет 120 долларов за баррель и продержится на этом уровне несколько лет.