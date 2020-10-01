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Деньги покажут: ФНС получит контроль над счетами граждан 

Газета.Ru 1 час назад
ФНС получит контроль над счетами граждан
Фото: РИА Новости
Федеральная налоговая служба может получить доступ к банковским данным российских граждан, предложение о расширении полномочий фискалов подготовило правительство. Предполагается, что по запросу «компетентного органа» банки расскажут о движениях средств на счетах клиента. Усиление государственного давление отрицательно скажется на малом и среднем бизнесе, предупреждают эксперты.
Российское правительство предложило в ближайшие три года расширить доступ Федеральной налоговой службы (ФНС) к банковским данным граждан, которые помогут фискалом улучшить налоговый контроль. Об этом сообщается в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2021-2023 годы», соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Расширение возможностей получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства», — сообщается в пояснении к документу.

В пояснительной записке к проекту также отмечается, что реализация подобной меры «будет способствовать обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».
Впрочем, о каких именно данных клиентов идет речь и по какой схеме налоговики получат доступ в тексте не сообщается.
Кроме того, законопроект правительства предлагает узаконить возможность обмена информацией между Центробанком и ФНС. Это откроет регулятору доступ к сведениям, относящимся к налоговой тайне, а налоговой службе — к банковской тайне. Подобный обмен понадобится ЦБ «для исполнения возложенных на него функций», говорится в документе.
Сейчас банки передают в ФНС информацию о клиентах: данные о закрытии и открытии счетов, депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, это предусмотрено статьей 86 Налогового кодекса. Кроме того с этого года налоговики аккумулируют сведения об электронных кошельках россиян (работающих через банки.),
При направлении запроса ФНС банки предоставляют справки о любом клиенте, его счетах, вкладах, остатках средств на них и об операциях за любые периоды. Информация о юрлицах или индивидуальных предпринимателях предоставляется в случае назначения налоговой проверки либо штрафа или налогового взыскания. Иностранные налоговики при наличии соответствующего запроса и договора об обмене данными также могут получить такую информацию о счетах своих граждан.
В 2020 году в России было назначено новое правительство вместе с ним очень ярко обозначился новый тренд: увеличение налогов, рост НДФЛ и НДПИ, налог на банковские депозиты и повышение контроля за денежными потоками, причем как предприятий так, и физических лиц, то есть обычных граждан, констатирует руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Мировой Банк оценивает российский теневой сектор в $300 млрд, поэтому неудивительно, что данной круглой суммой заинтересовалось государство.

Однако, на мой взгляд, момент выбран не совсем удачно. Пандемия — это рецессия, снижение зарплат, плохое время, чтобы «кошмарить» бизнес», — поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Разуваев.

Налоговики хотят обойти необходимость проводить налоговые проверки физлиц, которые сейчас практически не предпринимаются и приносят неочевидный результат, но необходимость у ФНС в них есть, приводит РБК мнение партнера ФБК Legal Надежды Орловов. В 2018 году с таким предложением ФНС уже обращалась в Минфин.
С получением массива данных из банков фискалы получат возможность проводить такие проверки более адресно, считает эксперт.
В частности налоговая сможет анализировать информацию об источниках перечисления денег и расходах, группировать отдельные сегменты налогоплательщиков и точечно их проверять, полагает Орлова. Сейчас такой подход ФНС практикует при работе с юрлицам, по которым у службы больше данных, отмечает она.
По мнению Александра Разуваева из «Альпари», расширение полномочий ФНС по контролю над средствами физлиц приведет к еще большему уходу денежного оборота в наличные и в теневой сектор. А это, в свою очередь, подстегнет рост криминала, уверен он. Экономист указывает на то, что после снижения ключевой ставки Банка России до 4,25%, процентные ставки в банках низкие, и это уже и так стимулирует отток средств с депозитных счетов из кредитных организаций. В целом, Разуваев соглашается с правительством, что подобная инициатива приемлема, но не в болезненных условиях посткарантинной России.
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Комментарии
Личный счет , Александр Разуваев , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ , Всемирный Банк , Минфин , Центральный банк России , Газета.Ru , РБК
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