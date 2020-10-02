Рассчитана сумма новых выплат по COVID-19

Прямые денежные выплаты, которые обозначены в качестве социальной меры поддержки граждан в период пандемии, должны быть выше.

Такое мнение высказал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института Вячеслав Бобков , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

Так, например, безработные, согласно расчётам Института социально-экономических проблем народонаселения РАН , должны получать пособие как минимум в размере трёх МРОТ.

Таким образом, в место нынешних 12 130 рублей в месяц, россиянам, потерявшим работу должны выплачивать 36 390 рублей, считает Бобков.

В этой связи, эксперт предложил заменить пособие выплатой условного базового дохода в размере трёх прожиточных минимумов, которые будут выплачиваться безработным в течение года.

Источником этих денег мог бы стать Фонд национального благосостояния страны. По словам специалиста, уже в течение следующего года большая часть этих денег вернулась бы в казну государства обратно в виде налогов.