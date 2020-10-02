Рассчитана сумма новых выплат по COVID-19

Прямые денежные выплаты, которые обозначены в качестве социальной меры поддержки граждан в период пандемии, должны быть выше.
Такое мнение высказал заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института Вячеслав Бобков
, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
Так, например, безработные, согласно расчётам Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
, должны получать пособие как минимум в размере трёх МРОТ.
Таким образом, в место нынешних 12 130 рублей в месяц, россиянам, потерявшим работу должны выплачивать 36 390 рублей, считает Бобков.
В этой связи, эксперт предложил заменить пособие выплатой условного базового дохода в размере трёх прожиточных минимумов, которые будут выплачиваться безработным в течение года.
Источником этих денег мог бы стать Фонд национального благосостояния страны. По словам специалиста, уже в течение следующего года большая часть этих денег вернулась бы в казну государства обратно в виде налогов.
Что касается выплат для малоимущих семей, то, по мнению Бобкова, их нужно продлить по времени. Эксперт отмечает, что, как показывает практика, люди пускают получаемыми ими деньги от государства на закрытие старых долгов. Следовательно, данная мера будет оказывать эффект только если продлиться достаточно долго.