МЭР и ФНС определят критерии бизнеса и самозанятых 

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников , самозанятость должна остаться определенной нишей, она не должна полностью поглотить предпринимательство. Кроме того, федеральным властям предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар.

Летом этого года российским регионам разрешили вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.