Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.40
$
78.28
91.80
91.57
Прогноз
05.10 – 12.10
$
80.00
92.64
Индексы и котировки Brent
39.14
+0.00 Золото
1898.94
–0.15 РТС
1174.49
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.1717
–0.0123
18.09
1.1840
29.09
21.09
07.09

МЭР и ФНС определят критерии бизнеса и самозанятых 

BFM.RU и ещё 2 55 минут назад
МЭР и ФНС определят критерии бизнеса и самозанятых
Фото: ТАСС
Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба определят критерии, которые позволят разграничивать самозанятость и предпринимательство, пишет ТАСС.
Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, самозанятость должна остаться определенной нишей, она не должна полностью поглотить предпринимательство. Кроме того, федеральным властям предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар.
Летом этого года российским регионам разрешили вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.
Видео дня. Какие нововведения ждут россиян в октябре
BFM.RU: последние новости
В России коронавирусом за сутки заболели более девяти тысяч человек В России коронавирусом за сутки заболели более девяти тысяч человек В России назвали зарплату синоптиков-«отшельников» В России назвали зарплату синоптиков-«отшельников» Штрафы за навязанные банковские услуги могут негативно сказаться на выдаче кредитных карт? Штрафы за навязанные банковские услуги могут негативно сказаться на выдаче кредитных карт?
Личный счет , Компании , Максим Решетников , Федеральная налоговая служба , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Государство может начать платить россиянам алименты
Государство может начать платить россиянам алименты
Россияне нашли замену ипотеке
Россияне нашли замену ипотеке
Раскрыта схема вывоза леса из России
Раскрыта схема вывоза леса из России
Экономист рассказал, как не остаться нищим в кризис
Экономист рассказал, как не остаться нищим в кризис
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
00:14
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение