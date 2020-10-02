Государство может начать платить россиянам алименты 

Профильные министерства российского правительства обсуждают возможность создания в России Государственного алиментного фонда, заявила «Парламентской газете» член Совета Федерации РФ Инна Святенко. Выплаты от государства предлагают направлять в семьи, где один из родителей оставил детей без поддержки.
Первым инициативу создания специального фонда выдвинул руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он подчеркнул, что в России существует проблема массовой невыплаты алиментов, поэтому прорабатываются различные варианты ее решения, в том числе с использованием зарубежного опыта. Святенко отметила, что во многих странах существуют алиментные фонды.
«Это хорошая мера поддержки семей, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты», — отметила член Совфеда.
По ее словам, пока не известно, из каких источников будет формироваться фонд и какие категориям семей достанутся выплаты от государства. Эти вопросы прорабатывают эксперты Минюста, Минтруда, Минпросвещения. Окончательное решение примет Правительство РФ после 9 октября.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили, что 3,9 миллиона россиян не смогут покинуть РФ из-за долгов по алиментам, кредитам, штрафам ГИБДД и услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).