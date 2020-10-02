Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.37
$
77.47
90.77
91.02
Прогноз
05.10 – 12.10
$
76.70
89.20
Индексы и котировки Brent
39.86
–1.29 Золото
1905.48
+0.74 РТС
1178.51
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.1701
–0.0147
17.09
1.1848
29.09
21.09
07.09

Государство может начать платить россиянам алименты 

Павел Тиунов 18 минут назад
Государство может начать платить россиянам алименты
Фото: РИА Новости
Профильные министерства российского правительства обсуждают возможность создания в России Государственного алиментного фонда, заявила «Парламентской газете» член Совета Федерации РФ Инна Святенко. Выплаты от государства предлагают направлять в семьи, где один из родителей оставил детей без поддержки.
Первым инициативу создания специального фонда выдвинул руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он подчеркнул, что в России существует проблема массовой невыплаты алиментов, поэтому прорабатываются различные варианты ее решения, в том числе с использованием зарубежного опыта. Святенко отметила, что во многих странах существуют алиментные фонды.

«Это хорошая мера поддержки семей, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты», — отметила член Совфеда.

По ее словам, пока не известно, из каких источников будет формироваться фонд и какие категориям семей достанутся выплаты от государства. Эти вопросы прорабатывают эксперты Минюста, Минтруда, Минпросвещения. Окончательное решение примет Правительство РФ после 9 октября.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили, что 3,9 миллиона россиян не смогут покинуть РФ из-за долгов по алиментам, кредитам, штрафам ГИБДД и услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Аристов , Инна Святенко , Минтруд , Минюст РФ , Совет Федерации , Правительство РФ , ГИБДД , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Россия создала в Европе «газовый парадокс»
Россия создала в Европе «газовый парадокс»
План нанести удар по РФ вызвал проблемы у Германии
План нанести удар по РФ вызвал проблемы у Германии
«Уже не важно»: бизнес о возвращении на «удаленку»
«Уже не важно»: бизнес о возвращении на «удаленку»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
00:14
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение