Рассчитаны размеры новых коронавирусных выплат 

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В Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН рассчитали размер выплат, необходимых россиянам во время пандемии коронавируса. Как сообщает «Ура.ру», по мнению экономистов, безработным должны начислять условный базовый доход, равный трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ).

Как писал «Рамблер», ранее на фоне пандемии пособия по безработице увеличил до уровня МРОТ.

Эксперт института РАН Вячеслав Бобков заявил, что размер пособий должен быть в три раза больше и выплачивать их необходимо каждый месяц в течение года.

«Если считать по федеральному МРОТу в 12 130 рублей, сумма должна составить 36 390 рублей», — заявил он.

По расчетам института, для выплаты таких сумм пяти миллионам безработных властям потребуется 2,2 триллиона рублей на год. Эти средства есть в Фонде национального благосостояния. Эксперты подчеркнули, что в итоге средства вернуться в бюджет благодаря росту покупательной способности людей.

Бобков добавил, что дополнительные выплаты семьям с детьми необходимо растянуть на один-два года. Он рассказал, что половина семей тратила дополнительные пособия на выплату старых долгов.

Также в институте РАН призвали ввести выплаты для выпускников вузов и запустить программу временной занятости для молодежи.