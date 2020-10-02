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В «Партии пенсионеров» предложили ликвидировать Пенсионный фонд 

News.ru 1 час назад
Российские пенсионеры не живут, а доживают. Для того, чтобы пожилые люди жили комфортно, нужно закрыть Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет, который и будет отвечать за выплаты. Так считает член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков.

Есть у нас совсем небольшая прослойка пенсионеров, которые получают достойную пенсию. Мы же считаем, что все должны жить согласно комфорту XXI-го века. Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты. Например, сделать минимальной пенсию в 25 тысяч и запретить выплачивать меньше, — приводит слова Широкова НСН.

Он также добавил, что предложение было озвучено властям, но идея отклика не нашла.
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Личный счет , Видео , Андрей Широков
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