Есть у нас совсем небольшая прослойка пенсионеров, которые получают достойную пенсию. Мы же считаем, что все должны жить согласно комфорту XXI-го века. Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты. Например, сделать минимальной пенсию в 25 тысяч и запретить выплачивать меньше, — приводит слова Широкова НСН.