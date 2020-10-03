Новые русские: россиян решили массово переобучить

Кризис ударил по рынку труда и превратил миллионы россиян в безработных. Согласно официальной статистике, без работы остались 4,8 миллиона человек, но в действительности их может быть в разы больше. Чтобы спасти ситуацию, власти придумали программу переобучения: граждан хотят превратить в бизнесменов. Правительство строит масштабные планы: через несколько лет в стране должны появиться свыше тысячи новых бизнесов. На переобучение выделены миллиарды рублей, но четкого понимания, чему и как учить, пока нет. Кризисная предприимчивость — в материале «Ленты.ру».

Рабочее уныние

Растущая безработица остается одной из главных проблем страны в условиях кризиса. По официальным данным, в августе 2020-го показатель вырос до 6,6 процента от всей рабочей силы в стране. И он вырастет еще, потому что часть потерявших работу россиян пока не начали ее искать. По данным Центробанка, в целом с апреля по август численность занятого населения сократилась сильнее, чем выросла безработица.

Вместе с тем на рынке труда наметилось восстановление спроса на рабочую силу: по результатам опросов регулятора, впервые с января 2020 года настроения работодателей не ухудшились. Однако количество вакансий, на которые могли бы претендовать оставшиеся без работы россияне, сократилось вдвое. По подсчетам компании FinExpertiza, в июне на одну вакансию приходилось почти двое официально безработных (1,8). Примечательно, что в марте ситуация была противоположной: на одного безработного было по две вакансии.

Согласно официальной статистике, сейчас в России 4,8 миллиона безработных, или 6,6 процента от всего трудоспособного населения страны. Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года — тогда показатель составлял 6,5 процента. Всего за время пандемии количество нетрудоустроенных россиян увеличилось на 36 процентов, или на 1,25 миллиона человек.

Минус государственной статистики в том, что безработными считают только тех граждан, кто официально встал на биржу труда, а это сделали далеко не все. По оценкам Конфедерации труда России, реальные цифры могут быть в разы выше — до восьми миллионов человек. Резко заниженными официальные данные считают и в FinExpertiza. Аналитики полагают, что под статистику не попадают еще по крайней мере 4,87 миллиона россиян. Но власти верят, что рынок труда все равно смог преодолеть кризис.

В правительстве объявили, что максимально помогли людям, оставшимся без работы. В качестве примера государственной помощи премьер-министр страны Михаил Мишустин приводил увеличение пособия по безработице. В марте его максимальный размер повысили до 12 130 рублей, ранее пособие не могло быть выше 8 тысяч рублей. Фактически такие выплаты действуют с апреля, но они введены только на время кризиса. Выдача пособий действовала и в сентябре, но продолжат ли их выплачивать в таком объеме — неизвестно.

Новое учение

Теперь ставших безработными решили переучивать. Правительство уже выделило на эти цели три миллиарда рублей. Более 2,95 миллиарда получит российский союз WorldSkills, который уже разработал соответствующие программы. Остальные деньги уйдут в Роструд , который создаст общероссийскую базу вакансий на портале «Работа в России». Инициатива еще дорабатывается.

В свою очередь в Минэкономразвития предложили делать из безработных бизнесменов. Ведомство разработало программу «Вовлечение в предпринимательство», которая в перспективе поможет людям открыть свое дело. Власти ставят перед собой сверхзадачу — к 2024 году бывшие безработные должны будут открыть как минимум 1,2 тысячи новых бизнесов.

Помимо прочего, инициатива отвечает глобальной цели: она вписывается в национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Он призван улучшить деловой климат в стране и увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 миллионов к 2024 году. Бюджет проекта — 481,5 миллиарда рублей.

Обучение будет бесплатным, пилотные программы запустят в Смоленской и Владимирской областях, Краснодарском и Пермском краях, Калининграде и Чувашии, а потом эксперимент хотят расширить на всю страну. Занятия станут проходить на базе центров «Мой бизнес», которые созданы в рамках нацпроекта. «Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть свое дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров "Мой Бизнес" в регистрации и дальнейшем сопровождении», — поделилась директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Цена спасения

Как именно будут проходить курсы и чему научат россиян, не уточняется. Круг важных навыков очертил президент «Опоры России» Александр Калинин . По его словам, в первую очередь граждан нужно учить основам маркетинга и бухучета, финансовой грамотности, а также подбору команды и публичным выступлениям.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что программа переобучения станет популярной, но скорее всего существенно не поможет в борьбе с безработицей. Дело в том, что переобучать будут тех, кто остался без работы, а для начала своего бизнеса необходим стартовый капитал, которого у таких граждан скорее всего не будет. В условиях экономической нестабильности было бы логичнее привлекать в бизнес людей с постоянным доходом.

На фоне угрозы второй волны коронавируса и обрушения рубля российским властям необходимо поддерживать экономику. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство разработало общенациональный план: спасение обойдется в 6,4 триллиона рублей. Цель — до конца 2021 года нужно выйти на рост в три процента ВВП. Главными инструментами должны стать цифровизация госуправления, дерегулирование, точечные субсидии, дорожные инвестиции и взаимодействие с бизнесом.

Восстановление рынка труда сейчас важнее всего. Власти хотят вернуть занятость населения на докризисный уровень к четвертому кварталу 2021-го. К этому времени доля безработных должна сократиться до пяти процентов. До конца следующего года Минтруд собирается снизить безработицу в стране до докризисного уровня: максимум 700 тысяч человек.

Несмотря на все минусы эпидемии, она может подстегнуть развитие новых сфер: от расширения использования возможностей искусственного интеллекта до развития технологий контроля за здоровьем людей. В отраслях потребуются свежие кадры. Переобучившись, россияне, которых коронавирус оставил без работы, смогут получить шанс на трудоустройство.