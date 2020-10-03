Названа зарплата синоптиков-«отшельников»

Метеорологи, ведущие наблюдения за погодой в труднодоступных районах, могут получать зарплату до 70 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата синоптиков в этой местности — 25 тысяч рублей сообщает РИА Новости.

Подобных метеорологических станций в Якутии сейчас 44, и они не полностью укомплектованы. Соответственно, те, кто работают за коллег, получают зарплату выше, сообщили в гидрометцентре Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В таких условиях потратить деньги становится проблематично, так что синоптикам-«отшельникам» получается скопить приличную сумму.