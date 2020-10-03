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В России назвали зарплату синоптиков-«отшельников» 

BFM.RU 31 минуту назад
Названа зарплата синоптиков-«отшельников»
Фото: РИА Новости
Метеорологи, ведущие наблюдения за погодой в труднодоступных районах, могут получать зарплату до 70 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата синоптиков в этой местности — 25 тысяч рублей сообщает РИА Новости.
Подобных метеорологических станций в Якутии сейчас 44, и они не полностью укомплектованы. Соответственно, те, кто работают за коллег, получают зарплату выше, сообщили в гидрометцентре Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В таких условиях потратить деньги становится проблематично, так что синоптикам-«отшельникам» получается скопить приличную сумму.
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