Заболевшим зрителям вернут деньги за билеты

Граждане смогут вернуть полную стоимость билета за спектакль, концерт, выставку или экскурсию, которые они пропустили из-за собственной болезни или смерти близкого родственника. Сделать это можно в любое время вплоть до дня проведения мероприятия. Правила возврата билетов определены постановлением Правительства, которое вступает в силу 3 октября.

Для возврата зритель должен подать заявление и оригинал билета в ту организацию, где он его купил. Если билет электронный, то нужно представить ещё распечатанный чек. Также нужно предоставить копию документа, подтверждающего особые обстоятельства — это может быть справка, больничный лист или свидетельство о смерти. Их можно донести в течение двух недель после подачи заявления.

Тем, кто не может попасть на представление по другим причинам, нужно подать заявление минимум за три дня до мероприятия. В этом случае вернут 30 процентов от цены билета. Сдав билет за пять дней до представления, можно вернуть половину его стоимости, а за десять дней — всю сумму полностью. Невозвратными могут быть билеты, купленные по акции.

Также в постановлении прописан порядок переоформления именных билетов на другого зрителя. Это можно сделать за 10 дней до представления. Если билет был льготный, то его переоформят только на того, у кого тоже есть право на льготу.