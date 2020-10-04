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«Жизнь дорогая». В Женеве установили самый высокий в мире МРОТ 

BFM.RU и ещё 7 2 часа назад
Установлен самый высокий в мире МРОТ
Фото: Reuters