Россиян предупредили о рекордном подорожании еды 

Эксперты подсчитали, насколько вырастут цены на импортные товары зимой. С начала лета доллар подорожал примерно на 15%. Ожидается, что продукты и вещи подорожают на аналогичную величину плюс инфляция в районе 2-3%, пишет «Прайм»

Взлетят цены на продукцию отраслей, зависимых от зарубежных поставщиков. Прежде всего, это автомобили и товары химической промышленности. Станут дороже зарубежные продукты и лекарства. Так считает вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса «Спутник» Владимир Нерюев.

«Потребительская электроника начнет заметно дорожать спустя месяц-два после резкого скачка курса, что связано с наличием складских запасов и высокой конкуренцией среди ритейлеров. Коррекцию цен на импортируемые товары на аналогичную величину стоит ждать в октябре-ноябре», — заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Рост цен неизбежен и в онлайн-торговле. С 1 января 2021 года беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах может снизиться до 50 евро, а с 1 января 2022-го — до 20 евро. Поэтому произойдет рост спроса, а продавцы заведомо повысят цены.

Последствия коронаврирусной рецессии ускорят удорожание хлеба и муки, поскольку карантин отразился на фермерах и крупных агрохолдингах.

До конца года минимум на 15% вырастут розничные цены на сахар, прогнозирует гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

«Есть высокая вероятность того, что до конца года сахар выйдет на уровень 40-45 рублей по оптовым ценам», — заявил эксперт.

Неурожайный год удался и для подсолнечника. Бутылка растительного масла подорожает на 20%. Плохая путина лососевых на Дальнем востоке скажется на повышении цены красной рыбы и икры. Яблоки, картофель также станут дороже по сравнению с прошлого годом.

По данным «Автостата», за 2020 год цены на машины вырастут на 10%. Это касается и российских автомобилей, и иномарок. Многие производители уже подняли цены. Так, новый Volkswagen Polo подорожал на 29 тысяч рублей. Touareg и Tiguan — на 100 тысяч рублей, «Автоваз» планирует увеличить цены на весь модельный ряд на 2-3% (около 15 000 рублей), а BMW 3 серии подорожают на 50 000 рублей.