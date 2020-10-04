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Названы «любимые» валюты для сбережений у россиян 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Названы «любимые» валюты для сбережений у россиян
Фото: Reuters
Эксперты кредитных организаций назвали самые популярные валюты у россиян для хранения сбережений.
Из опроса кредитных организаций следует, что в среднем граждане хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, передает радио Sputnik.
Банк «Русский стандарт» хранит в национальной валюте 98,6% депозитов, остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Рублевые депозиты в «Абсолют банке» занимают 95% от всех сбережений россиян, доля вкладов в долларах США — 4%, в евро — 1%. В Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%, остальное приходится на доллары и евро.
В «Газпромбанке» рублевые сбережения занимают 88,41%, 9,79% и 1,8% приходится на доллары и евро соответственно. Также клиенты банка хранят сбережения в фунтах стерлингов, швейцарских франках и китайских юанях.
Ранее известный политолог и журналист Анатолий Вассерман рекомендовал россиянам хранить накопленные сбережения исключительно в рублях, поскольку они живут в этой стране, а не за границей, поэтому так удобнее деньги реализовать.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Вассерман , Абсолют Банк , Газпромбанк , Московский кредитный банк , ИА Sputnik
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