Названы «любимые» валюты для сбережений у россиян 

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Эксперты кредитных организаций назвали самые популярные валюты у россиян для хранения сбережений.

Из опроса кредитных организаций следует, что в среднем граждане хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, передает радио Sputnik.

Банк «Русский стандарт» хранит в национальной валюте 98,6% депозитов, остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Рублевые депозиты в « Абсолют банке » занимают 95% от всех сбережений россиян, доля вкладов в долларах США — 4%, в евро — 1%. В Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%, остальное приходится на доллары и евро.

«Газпромбанке» рублевые сбережения занимают 88,41%, 9,79% и 1,8% приходится на доллары и евро соответственно. Также клиенты банка хранят сбережения в фунтах стерлингов, швейцарских франках и китайских юанях.