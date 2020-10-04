Раскрыта судьба банковских вкладов россиян 

Российские банки могут перестать снижать ставки по вкладам. При этом повысятся кредитные проценты. Так считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм»

Ослабление рубля и рост стоимости импортных товаров снижает реальные доходы населения и делает его менее платёжеспособным. Это ведет к росту кредитных рисков, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков

«Рост кредитных рисков банки вынуждены будут заложить в ставки, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Если готовить о товарах, значительная часть которых покупается в кредит, то удорожание коснется автомобилей, поскольку даже в отечественных моделях высока доля импортных комплектующих», — заявил Волков.

При этом ставки по рублевым вкладам могут перестать снижаться, а в некоторых регионах, где высока конкуренция, даже немного вырасти.

Представитель агентства «Эксперт РА» Антон Табах уверен, что пока ослабление рубля явно на банковских продуктах не скажется.

«Кредиты и так достаточно дороги, скорее замедлится снижение стоимости кредитов по потребкредитам и ипотечным кредитам, которое активно шло после снижения ключевой ставки и стоимости фондирования», — считает он.

Также отмечается, что товары, которые обычно покупают в кредит, могут лишиться спроса на фоне ослабления рубля.

Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты подсчитали, насколько вырастут цены на импортные товары зимой.