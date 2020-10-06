МРОТ в России превысит прожиточный минимум

МРОТ в России при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума. Это позволит обеспечить социальное равенство жителей разных регионов и поможет в борьбе с бедностью. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сказал на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам министра, впервые с 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут разорваны.

«При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения», — уточнил Котяков.

В 2021 году рост составит порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма, по словам министра, уже достигает почти 500 рублей.