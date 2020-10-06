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С 2021 года МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума, заявил Котяков 

Парламентская газета и ещё 16 1 час назад
МРОТ в России превысит прожиточный минимум
Фото: ТАСС
МРОТ в России при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума. Это позволит обеспечить социальное равенство жителей разных регионов и поможет в борьбе с бедностью. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сказал на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
По словам министра, впервые с 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут разорваны.

«При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения», — уточнил Котяков.

В 2021 году рост составит порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма, по словам министра, уже достигает почти 500 рублей.

«То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью», — сказал Котяков.

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Личный счет , Новые налоги , Налоговый вычет , Антон Котяков , Минтруд , Совет Федерации
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