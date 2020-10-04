Установлен самый высокий в мире МРОТ

Самый высокий МРОТ в мире установили в Швейцарии, он равен 4347 долларам США. Об этом сообщает CNN

Такая высокая минимальная зарплата будет выплачиваться не во всей стране, а только в одном Женевском кантоне. МРОТ установлен на уровне 23 швейцарских франка в час ($25 в час). При 41-часовой рабочей неделе выходит около 4 тысяч швейцарских франков в месяц (примерно $4347).

Решение о МРОТ приняли на референдуме. Граждане 58 процентами голосов поддержали нововведение. За установление такого МРОТ выступала коалиция профсоюзов, провозгласившая борьбу с бедностью.

Новый МРОТ установлен с оглядкой на работников сферы услуг. Это 30 тысяч человек, две трети которых - женщины. Швейцарский экономист Майкл Грампп заявил, что эти люди пострадали от пандемии больше всего.

«Думаю, многие осознали, сколько людей работает в этих секторах. Здесь не все работают в банке или на шоколадной фабрике. У нас также есть широкий сектор услуг, который сильно пострадал из-за карантинных ограничений », - сказал Грампп.

Профсоюзы констатируют, что пандемия подтвердила: многие швейцарцы просто не выживут в Женеве. Она неприятно поражает иностранцев своими ценами и входит в десятку самых дорогих городов мира по версии The Economist.