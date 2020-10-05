В России хотят повысить выплаты бедным семьям

"Особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, это наш бесспорный приоритет, который не подвергается сомнению и на который точно нельзя жалеть денег. При работе над бюджетом надо предусмотреть возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами уже со следующего года", — сказала Матвиенко.