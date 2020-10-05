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Матвиенко попросила предусмотреть в бюджете рост детских выплат семьям с низкими доходами 

ТАСС и ещё 16 2 часа назад
В России хотят повысить выплаты бедным семьям
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым предусмотреть в бюджете на 2021-2023 годы возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами. Об этом она заявила в понедельник на парламентских слушаниях с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова по проекту федерального бюджета.

"Особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, это наш бесспорный приоритет, который не подвергается сомнению и на который точно нельзя жалеть денег. При работе над бюджетом надо предусмотреть возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами уже со следующего года", — сказала Матвиенко.

Она добавила, что особое внимание при принятии бюджета необходимо уделить вопросу предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По ее словам, Совет Федерации также продолжит контролировать ситуацию с обеспечением школьников начальных классов горячим питанием.

"Именно Совет Федерации инициировал корректировку методики распределения средств на эти цели, благодаря чему сейчас все регионы попали в программу и уже с текущего года могут получать финансирование", — уточнила спикер Совфеда.

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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Минфин
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