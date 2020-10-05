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Россиянам объяснили, как зарплату могут увести с карты 

РИА «ФедералПресс» и ещё 7 44 минуты назад
Россиян предупредили об исчезновении зарплаты с карты
Фото: РИА Новости
Россияне могут легко остаться без зарплаты, если работодатель переводит ее по номеру телефона. Порой риски потерять деньги связаны с мошенничеством. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
По его словам, в случае смены номера телефона человек автоматически перестает получать деньги на старый номер, в худшем случае — к этому номеру могут привязать другой расчетный счет. Но такой вариант возможет только при смене номера получателем.
Кроме того, деньги могут пропасть, если банк обанкротится, а номер привязан именно к этой финансовой организации. В таком случае деньги могут отправить обратно работодателю или они могут зависнуть на счете. Есть риск, что мошенники перехватят номер телефона ради наживы. Если данные им удалось получить, то злоумышленники могут изменить расчетный счет, привязанный к номеру телефона и переводить деньги на другой счет, пишет «Прайм».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиян могут обмануть, если на их банковской карте нет подписи. Дело в том, что так мошенники могут получить нужные им данные.
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Личный счет , ФедералПресс
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