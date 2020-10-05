В РФ могут ввести социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе может появиться в России после принятия генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2021-2023 годы. Доработанный вариант соглашения поступил в Российскую трехстороннюю комиссию (есть в распоряжении "Российской газеты").

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В документе, в частности, говорится, что стороны обязуются "обеспечить введение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый месяц налогового периода".

"Речь идет о введении в практику налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации метода защиты низких доходов. В США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня не платят подоходный налог. В этом есть здравый экономический смысл. Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, который рассчитывается на основе прожиточного минимума. Но после уплаты подоходного налога в 13%, его реальный доход окажется ниже прожиточного минимума. Получается, что МРОТ абсолютно не гарантирует реальную зарплату даже в размере прожиточного минимума", - пояснил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

А со стороны Федерации независимых профсоюзов России появилось предложении о национализации слабых предприятий на грани банкротства.

"При угрозе массовых увольнений, необходимости сохранения занятости в организациях, стороны принимают на себя обязательства по подготовке предложений в части сохранения таких организаций, а также возможной национализации социально-значимых стратегических предприятий", - отмечается в тексте генсоглашения.

По мнению Сафонова, позиция профсоюзов понятна: они считают, что в случае банкротства крупных предприятий государство, для сохранения занятости работников таких предприятий должно их национализировать и за счет бюджета сохранять.

"В мире применяется нечто подобное, известное под названием народное предприятие. Механизм правда иной. Когда собственник не может обеспечить выплату зарплаты коллективу и в связи с этим предприятие может быть объявлено банкротом, то коллектив может в счет долга работодателя получить акции предприятия и дальше самостоятельно пытаться его развивать. Но экономика таких предприятий слабая и, как правило, они все равно не имеют успешного продолжения. В случае национализации возникает масса вопросов: кто будет оплачивать долги контрагентам, с чего вдруг предприятие банкрот после национализации встанет на ноги?