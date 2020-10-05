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В столице в октябре самой высокооплачиваемой работой стала должность зубного техника-керамиста, пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг самых оплачиваемых предложений в столице сервиса Работа.ру.

Работодатель готов платить кандидату на должность зубного техника-керамиста с трехлетним стажем и действующим сертификатом от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Салоны оптики нанимают врачей-офтальмологов с денежной компенсацией до 160 000 рублей в месяц. В его обязанности будет входить консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностика зрения.

Программисты также уже достаточно долгое время являются одними из самых высокооплачиваемых специалистов в мегаполисе. В частности, Senior разработчику C# предлагают компенсацию до 210 тысяч рублей в месяц. Дополнительно в вакансии указана возможность удаленной работы.

Далее идут:

репетитор английского языка может претендовать на 80-120 тысяч рублей в месяц,

преподаватель курса для бровистов — до 150 тысяч рублей,

руководитель кадровой службы может претендовать на 120 — 150 тысяч рублей в месяц.