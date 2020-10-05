В России предложили вернуть пенсионную систему СССР 

Пенсионная система Советского Союза — самая эффективная. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил экономист Михаил Делягин.
С 2014 года, как сообщал «Рамблер», накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В конце сентября правительство внесло в Государственную думу проект закона о продлении заморозки до конца 2023 года.
«Накопительная пенсия является фикцией», — прокомментировал Делягин.
Он назвал метод накопления средств, когда государство замораживает деньги, которые платят граждане, бесполезным, потому что он подразумевает постоянный рост рынков, а такое происходит редко. Экономист назвал распределительную, солидарную пенсионную систему, которая была в СССР, наиболее эффективной.
В правительственном законопроекте о продлении заморозки накопительной части пенсии сказано, что благодаря этому трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2023 году уменьшится на 669,3 миллиарда рублей.