В России предложили вернуть пенсионную систему СССР 

С 2014 года, как сообщал «Рамблер», накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В конце сентября правительство внесло в Государственную думу проект закона о продлении заморозки до конца 2023 года.

«Накопительная пенсия является фикцией», — прокомментировал Делягин.

Он назвал метод накопления средств, когда государство замораживает деньги, которые платят граждане, бесполезным, потому что он подразумевает постоянный рост рынков, а такое происходит редко. Экономист назвал распределительную, солидарную пенсионную систему, которая была в СССР, наиболее эффективной.