Россиянам назвали причины исчезновения зарплаты с карты

Работодатели, как сообщал «Рамблер», могут переводить зарплату на расчетный счет сотрудника в банке либо на номер телефона, к которому привязан расчетный счет. Второй способ грозит потерей денег в трех случаях. Например, при смене номера телефона деньги в лучшем случае продолжат поступать на старый номер, а в худшем — станут поступать на другой расчетный счет, который подключится к этому номеру.