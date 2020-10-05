Россиянам назвали причины исчезновения зарплаты с карты

Работодатели, как сообщал «Рамблер», могут переводить зарплату на расчетный счет сотрудника в банке либо на номер телефона, к которому привязан расчетный счет. Второй способ грозит потерей денег в трех случаях. Например, при смене номера телефона деньги в лучшем случае продолжат поступать на старый номер, а в худшем — станут поступать на другой расчетный счет, который подключится к этому номеру.
Также потерять деньги можно в случае банкротства банка. В лучшем случае они вернутся обратно работодателю, в худшем — зависнут на закрытом расчетном счете. Кроме того, мошенники могут по поддельным документам сделать дубликат сим-карты, получить доступ к сообщениям и звонкам на номер телефона и сменить владельца расчетного счета.