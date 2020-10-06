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Россияне начали экономить на одежде 

Lenta.ru и ещё 29 1 час назад
Россияне начали экономить на одежде
Фото: ТАСС
На фоне информации о второй волне коронавируса и возможном повторном введении ограничений россияне начали экономить и отказываться от покупки одежды и обуви. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Эвотор». Установлено, что выручка у ретейлеров в сентябре упала в среднем на 5-17 процентов.
Хуже всего ситуация складывается в Москве и Петербурге: например, в столице выручка обувных магазинов обвалилась на 28 процентов (по сравнению с тем же сентябрем прошлого года), при этом средний чек вырос на 6 процентов — до 2784 рублей. В Санкт-Петербурге обувные магазины в сентябре потеряли 26 процентов выручки.
За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. Всего с начала эпидемии в стране заболели свыше 1 237 504 человек, погибли больше 21,5 тысячи.
Как заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, страна приближается к плато по COVID-19, оно будет высокого уровня и продлится не менее месяца. В Кремле заверили о готовности к любому развитию событий.
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Личный счет , Анатолий Альтштейн
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