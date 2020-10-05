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Уход доллара с позиции мировой валюты займет десятки лет — экономист 

ИА Regnum 1 час назад
Экономист рассказал, когда доллары перестанут копить
Фото: РИА Новости
Граждане РФ предпочитают хранить свои сбережения на рублевых валютных вкладах, так как все, что сложнее депозита, требует определенных финансовых знаний, которыми большая часть населения не обладает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Практически все жители РФ как зарабатывают, так и тратят в рублях. Обмен валюты требует от граждан дополнительных действий, кроме того, в условиях невысокой инфляции для этого нет достаточной мотивации, — сказал он. — Из валют, легкодоступных для граждан, — доллар США и евро. Если изменения и произойдут, то не одномоментно, то есть потребуют длительного времени. Например, доллар США вытеснил британский фунт за 45 лет (1914 — 1960 гг.). Все, что сложнее депозита, требует определенных финансовых знаний, которыми значительная часть граждан не обладает».

При этом он подчеркнул, что более высокая доходность неизбежно сопровождается большим риском.

«Те, кто знает и умеет пользоваться этими инструментами, как правило, давно это делают. Новичкам же, решившим инвестировать свои сбережения, важно овладеть основами финансовой грамотности, иначе высока вероятность убытков вместо прибыли», — призвал не забывать Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в настоящее время доллар остается наиболее универсальной и востребованной мировой валютой, но для диверсификации рисков граждане РФ могли бы использовать и другие валюты.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Хестанов , Елена Воронкова , РАНХиГС , ИА REGNUM
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