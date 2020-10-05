Экономист рассказал, когда доллары перестанут копить

«Практически все жители РФ как зарабатывают, так и тратят в рублях. Обмен валюты требует от граждан дополнительных действий, кроме того, в условиях невысокой инфляции для этого нет достаточной мотивации, — сказал он. — Из валют, легкодоступных для граждан, — доллар США и евро. Если изменения и произойдут, то не одномоментно, то есть потребуют длительного времени. Например, доллар США вытеснил британский фунт за 45 лет (1914 — 1960 гг.). Все, что сложнее депозита, требует определенных финансовых знаний, которыми значительная часть граждан не обладает».